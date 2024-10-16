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الملك لدى استقباله وزير خارجية إيران: الأردن لن يكون ساحة للصراعات الإقليمية

الملك يستقبل وزير خارجية إيران
الملك يستقبل وزير خارجية إيران
الأربعاء، 16-10-2024 02:46 م
الوكيل الإخباري-   أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، ضرورة خفض التصعيد بالمنطقة.اضافة اعلان


وحذر جلالته من أن استمرار القتل والتدمير سيبقي المنطقة رهينة العنف وتوسيع الصراع، مشددا على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان كخطوة أولى نحو التهدئة.

وجدد جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، التأكيد على أن الأردن لن يكون ساحة للصراعات الإقليمية.

وأشار جلالته، لدى لقائه الوزير الإيراني الذي يزور المملكة ضمن جولة إقليمية، إلى حرص الأردن على بذل كل الجهود مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل استعادة الاستقرار في المنطقة، وإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية.

وبين جلالة الملك أهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإغاثية للحد من الكارثة الإنسانية.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.
 
gnews

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