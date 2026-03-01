الملك لستارمر: التطورات الإقليمية تتطلب تحركا فاعلا من المجتمع الدولي

الوكيل الإخباري- تلقّى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بحثا فيه سبل التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة.

وأدان جلالته، خلال الاتصال، الاعتداء على أراضي الأردن وعدد من الدول العربية، محذرا من تداعيات هذه الاعتداءات على أمن المنطقة واستقرارها.



وأكد جلالة الملك أن التطورات الإقليمية الراهنة تتطلب تحركا فاعلا من المجتمع الدولي لخفض التصعيد.