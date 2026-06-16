الثلاثاء 2026-06-16 07:39 م

الملك للنشامى: قاتلوا في الملعب وارفعوا اسم الأردن عاليا

ز
أرشيفية
 
الثلاثاء، 16-06-2026 07:06 م
الوكيل الإخباري-   وجه جلالة الملك عبدالله الثاني رسالة مؤازة وتشجيع لنشامى المنتخب الوطني لكرة القدم قبل الظهور المونديالي الأول.اضافة اعلان


وقال جلالته عبر حسابه على منصة "X": "أبطال منتخبنا الوطني، كل التوفيق لكم في مشوار كأس العالم. قاتلوا في الملعب بروح النشامى التي عهدناها بكم، وارفعوا اسم الأردن عاليا، فقلوبنا معكم وفخرنا بكم ثابت دائما".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ن

أخبار محلية الصفدي ونظيره البحريني يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

ن

فن ومشاهير نجم السلمان يطرح أغنيته الجديدة "قولوا يارب" لدعم النشامى - فيديو

ز

أخبار محلية الملك للنشامى: قاتلوا في الملعب وارفعوا اسم الأردن عاليا

ز

أخبار محلية الأردنيون يكملون استعداداتهم لمتابعة النشامى في المونديال ويترقبون بشغف لحظات عزف السلام الملكي

ا

أسواق ومال انخفاض سعر برميل خام برنت إلى ما دون 80 دولارا للمرة الأولى منذ آذار

ا

أخبار محلية فتح باب التسجيل للمشاركة في معرض عمان الدولي للكتاب 2026

ب

فلسطين ثلاث قوافل إنسانية إماراتية جديدة إلى غزة خلال أسبوع

ل

كأس العالم سكان غزة النازحون يشاهدون كأس العالم وسط الأنقاض



 
 






الأكثر مشاهدة

 