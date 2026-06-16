الملك للنشامى: قاتلوا في الملعب وارفعوا اسم الأردن عاليا

07:06 م

الوكيل الإخباري- وجه جلالة الملك عبدالله الثاني رسالة مؤازة وتشجيع لنشامى المنتخب الوطني لكرة القدم قبل الظهور المونديالي الأول. اضافة اعلان





وقال جلالته عبر حسابه على منصة "X": "أبطال منتخبنا الوطني، كل التوفيق لكم في مشوار كأس العالم. قاتلوا في الملعب بروح النشامى التي عهدناها بكم، وارفعوا اسم الأردن عاليا، فقلوبنا معكم وفخرنا بكم ثابت دائما".





