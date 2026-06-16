الملك للنشامى: قاتلوا في الملعب وارفعوا اسم الأردن عاليا

وقال جلالته عبر حسابه على منصة "X": "أبطال منتخبنا الوطني، كل التوفيق لكم في مشوار كأس العالم. قاتلوا في الملعب بروح النشامى التي عهدناها بكم، وارفعوا اسم الأردن عاليا، فقلوبنا معكم وفخرنا بكم ثابت دائما".
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