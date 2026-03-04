الأربعاء 2026-03-04 08:26 م

الملك: مستمرون باتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على أمن الأردن وسلامة مواطنيه

الوكيل الإخباري- بحث جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، تداعيات التصعيد الخطير على الاستقرار الإقليمي، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء.

وأكد جلالته، خلال الاتصال الذي تلقاه، ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على المملكة والدول العربية، واستخدام الدبلوماسية والحوار لحل الخلافات.


كما أكد جلالة الملك استمرار المملكة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها.

 
 


