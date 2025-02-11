 
الثلاثاء 2025-02-11 11:34 م
 

الملك: مصلحة الأردن والأردنيين فوق كل اعتبار

الملك عبدالله الثاني وترامب
الملك عبدالله الثاني وترامب
الثلاثاء، 11-02-2025 10:45 م
الوكيل الإخباري-   أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، أن مصلحة الأردن واستقراره، وحماية الأردن والأردنيين بالنسبة لي فوق كل اعتبار.اضافة اعلان


وأضاف جلالته في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الشخصي على منصة إكس، "أنهيت للتو مباحثات بناءة مع الرئيس ترمب في البيت الأبيض. ممتنون لحسن الضيافة. بحثنا الشراكة الراسخة بين الأردن والولايات المتحدة، وأهميتها في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن المشترك".

وبين جلالته، "أعدت التأكيد على موقف الأردن الثابت ضد التهجير للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. وهذا هو الموقف العربي الموحد. يجب أن تكون أولوية الجميع إعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها، والتعامل مع الوضع الإنساني الصعب في القطاع".

وتابع جلالته "السلام العادل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وهذا يتطلب الدور القيادي للولايات المتحدة. الرئيس ترمب رجل سلام، وكان له دور محوري في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة. نتطلع لاستمرار جهود الولايات المتحدة وجميع الأطراف لتثبيت وقف إطلاق النار".

وأكد جلالته، أهمية العمل لخفض التصعيد في الضفة الغربية لمنع تدهور الأوضاع هناك، والتي سيكون لها آثار سلبية على المنطقة بأكملها.

وقال جلالته ، "سنستمر في العمل بشكل فاعل مع شركائنا لتحقيق السلام العادل والشامل للجميع في المنطقة".
 
gnews

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