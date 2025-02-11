الملك من البيت الأبيض: خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة غير معقولة

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الوكيل الإخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة غير معقولة وتنطوي على العديد من التحديات. اضافة اعلان





وقال جلالته في تصريحات صحفية مشتركة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لدى لقائهما في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الموقف الأردني سيكون منسجما مع الموقف العربي إزاء هذه القضية، لافتا إلى مبادرة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بدعوة الزعماء العرب للتباحث بهذا الشأن.



وأضاف أن الأردن سيستقبل 2000 طفل من مرضى السرطان والمصابين في قطاع غزة للعلاج في المستشفيات الأردنية، في وقت أبدى ترامب استغرابه وعدم معرفته بوجود هذا العدد من مرضى السرطان الأطفال في غزة!



وأشار جلالته أنه علينا الانتظار لمعرفة خطة إعادة إعمار قطاع غزة المقدمة من جمهورية مصر العربية.



وشدد على أنه سيعمل بما فيه مصلحة الأردن والأردنيين، وأنه لا بد من إحلال السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع الولايات المتحدة.