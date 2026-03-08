الملك من القيادة العامة للقوات المسلحة: الأردن آمن وسيبقى كذلك

وخلال اجتماع جلالة الملك مع رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اطلع جلالته على مستوى الجاهزية لدى مختلف صنوف القوات المسلحة.
وأشاد جلالة الملك بجهود نشامى الجيش والأجهزة الأمنية في حماية الوطن والمواطنين، وبالجاهزية العالية للقوات المسلحة للتعامل مع التطورات الإقليمية الراهنة والتصدي لأي تهديدات ومحاولات للمساس بأمن الأردن واستقراره وسلامة مواطنيه.
وأكد جلالته أن الأردن آمن وسيبقى كذلك بجهود منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الذين يدافعون عن أرض الوطن وسمائه وحدوده، لافتا إلى أن المملكة على أتم الاستعداد لاتخاذ جميع الإجراءات؛ لضمان أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.
واستمع جلالته إلى إيجاز حول خطط التحديث والتطوير الشامل التي تنفذها القوات المسلحة، بما يمكنها من أداء واجباتها الوطنية في حماية حدود المملكة والحفاظ على أمنها واستقرارها.
