الملك: نحتفل بروح الأسرة الواحدة بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة

وقال جلالته عبر حسابه الرسمي على منصة"اكس": "في وطننا الغالي، أردن الوئام ومهد السلام، نحتفل بروح الأسرة الواحدة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة، مجددين اعتزازنا بتآخ صادق يصون وحدتنا ويكرس قيم المحبة والعيش المشترك... كل عام وأنتم بألف خير".
-
أخبار متعلقة
-
المارد الأخضر يفشل في تحقيق أحلام جماهيره ويودع أبطال آسيا 2
-
الجيش يُحّيد تجار أسلحة ومخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة
-
متحف آثار جرش يوثق تاريخ المدينة عبر العصور
-
الملكة تهنئ بعيد الميلاد المجيد
-
مواطنون في الأغوار الشمالية يطالبون بصيانة طريق كريمة والمشارع
-
الأشرفية يتجاوز شباب بشرى بدوري "سي اف آي" الممتاز
-
لجنة للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات في جرش
-
ولي العهد: من الأردن أرض السلام والتاريخ نتمنى لكم أعيادًا مليئة بالمحبة والطمأنينة