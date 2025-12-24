الأربعاء 2025-12-24 10:37 م

الملك: نحتفل بروح الأسرة الواحدة بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة

الأربعاء، 24-12-2025 09:06 م
الوكيل الإخباري-  هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة.اضافة اعلان


وقال جلالته عبر حسابه الرسمي على منصة"اكس": "في وطننا الغالي، أردن الوئام ومهد السلام، نحتفل بروح الأسرة الواحدة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة، مجددين اعتزازنا بتآخ صادق يصون وحدتنا ويكرس قيم المحبة والعيش المشترك... كل عام وأنتم بألف خير".
 
 


