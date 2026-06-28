الأحد 2026-06-28 08:20 ص

الملك: نشامى منتخبنا الوطني مثلتم وجها كريما للأردن

جلالة الملك عبدﷲ الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني
 
الأحد، 28-06-2026 08:06 ص
الوكيل الإخباري-   أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، أن المنتخب الوطني "النشامى" أسس لنجاحات مقبلة.اضافة اعلان


وقال جلالته عبر منصة "إكس": "نشامى منتخبنا الوطني، مثلتم وجها كريما للأردن وأسستم لنجاحات مقبلة نتطلع إليها. الوطن ينتظركم ويباهي بكم فأنتم في وجدان جميع الأردنيين. وللجماهير الأردنية الوفية، عكستم أجمل الصور عن وطننا بما يجسد صدق الانتماء، فالأردن أقوى بوحدته، وأجمل بأهله، وأكبر بالمحبة التي تجمع أبناءه".
 
 


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