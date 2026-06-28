الملك: نشامى منتخبنا الوطني مثلتم وجها كريما للأردن

08:06 ص

الوكيل الإخباري- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، أن المنتخب الوطني "النشامى" أسس لنجاحات مقبلة. اضافة اعلان





وقال جلالته عبر منصة "إكس": "نشامى منتخبنا الوطني، مثلتم وجها كريما للأردن وأسستم لنجاحات مقبلة نتطلع إليها. الوطن ينتظركم ويباهي بكم فأنتم في وجدان جميع الأردنيين. وللجماهير الأردنية الوفية، عكستم أجمل الصور عن وطننا بما يجسد صدق الانتماء، فالأردن أقوى بوحدته، وأجمل بأهله، وأكبر بالمحبة التي تجمع أبناءه".





