الملك وأمير قطر يؤكدان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد في المنطقة

وأعرب الزعيمان عن إدانتهما للاستهداف الإيراني لأراضي الأردن ودولة قطر ودول عربية شقيقة، مؤكدين ضرورة الوقف الفوري للتصعيد وفتح آفاق الحوار لاستعادة الاستقرار في المنطقة وتجنب المزيد من التوترات.
وتم التأكيد خلال الاتصال على إدامة التنسيق الثنائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن البلدين واستقرارهما وسيادة أراضيهما.
-
أخبار متعلقة
-
المومني: الأردن جاهز للتعامل مع أي تحديات إقليمية
-
إحباط محاولة اختراق سيبراني استهدفت موقع معهد الإعلام الأردني
-
وزير السياحة يعلن تشكيل فريق طوارئ لمتابعة التطورات الإقليمية
-
"التعليم العالي": قرار تعليق دوام الجامعات متروك لرؤسائها
-
الأمن يلاحق صفحات تنشر الأكاذيب وتشكك بمؤسسات الدولة
-
تحذير هام من وزارة الخارجية لجميع المواطنين الأردنيين خارج المملكة
-
أضرار في محال تجارية بإربد جراء سقوط شظايا صاروخية
-
هام من الأمن العام لجميع الأردنيين حول التعامل مع الأجسام المتفجرة والغربـية