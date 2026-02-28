الأحد 2026-03-01 12:19 ص

الملك وأمير قطر يؤكدان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد في المنطقة

بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، التطورات التي تشهدها المنطقة، خلال اتصال هاتفي، اليوم السبت.


وأعرب الزعيمان عن إدانتهما للاستهداف الإيراني لأراضي الأردن ودولة قطر ودول عربية شقيقة، مؤكدين ضرورة الوقف الفوري للتصعيد وفتح آفاق الحوار لاستعادة الاستقرار في المنطقة وتجنب المزيد من التوترات.

وتم التأكيد خلال الاتصال على إدامة التنسيق الثنائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن البلدين واستقرارهما وسيادة أراضيهما.
 
 


