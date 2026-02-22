الملك والرئيس الألباني يؤكدان ضرورة احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها

الوكيل الإخباري- عقد جلالة الملك عبدﷲ الثاني والرئيس الألباني باجرام بيجاج مباحثات في قصر الحسينية، الأحد، ركزت على سبل توسيع التعاون والارتقاء بعلاقات الصداقة بين الأردن وألبانيا.

اضافة اعلان



وأكد جلالته خلال مباحثات حضرتها جلالة الملكة رانيا العبدﷲ والسيدة الأولى أرماندا بيجاج، أن هذه الزيارة فرصة لمواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين، إذ شهد العام الماضي تبادلا للزيارات وتنسيقا نتج عنه عقد جولة من "اجتماعات العقبة" في ألبانيا.



وهنأ جلالته الشعب الألباني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، الذي يذكّر بالقيم المشتركة بين البلدين، والجهود الثنائية لتعزيز الوئام والحوار.



وبالحديث عن الأوضاع في المنطقة، أعرب جلالة الملك عن تقديره لدعم ألبانيا لجهود استعادة الاستقرار وتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.



وأكد الزعيمان، بحضور سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، أن الحوار والحلول السلمية هما السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة الإقليمية وحل النزاعات.