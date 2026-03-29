الأحد 2026-03-29 08:46 م

الملك والرئيس الأوكراني يبحثان سبل تعزيز العلاقات والتطورات في المنطقة

الأحد، 29-03-2026 08:20 م

الوكيل الإخباري-   استقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الأحد، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث تم بحث التطورات التي تشهدها المنطقة.

اضافة اعلان


وجدّد جلالة الملك إدانته للاعتداءات الإيرانية المستمرة على المملكة وعدد من الدول العربية، مشددا على ضرورة احترام سيادة الدول وتكثيف الجهود الدولية لتحقيق تهدئة شاملة ومستدامة من خلال القنوات الدبلوماسية.


ونبّه جلالته إلى خطورة إطالة أمد الصراع وتفاقم الأعباء الاقتصادية على المنطقة والعالم.


وتطرق اللقاء إلى العلاقات الأردنية الأوكرانية وسبل تعزيزها.


بدوره، أدان الرئيس الأوكراني الهجمات على الأردن ودول المنطقة، مؤكدا ضرورة استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط.

 
 


أحدث الأخبار

تساقط أمطار وبرد في عمّان

أخبار محلية بلدية السرو تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

الملك والرئيس الأوكراني يبحثان سبل تعزيز العلاقات والتطورات في المنطقة

أخبار محلية الملك والرئيس الأوكراني يبحثان سبل تعزيز العلاقات والتطورات في المنطقة

العيسوي يعزي المجالي والفايز والهميسات والصحن

أخبار محلية الديوان الملكي الهاشمي يعزي 4 عشائر أردنية

الأرصاد: كتلة هوائية باردة وأمطار متوقعة في هذا الموعد

الطقس تطورات الحالة الجوية وحالة الطقس يوم الاثنين - تحذيرات

فصل الكهرباء من 10 صباحًا حتى 4 عصرا عن مناطق في المملكة - أسماء

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء الوسطية الاثنين

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو يأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع المنطقة العازلة في لبنان

بوابة معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة

فلسطين توقع وصول 8 أطفال خدّج إلى غزة عبر معبر رفح بعد علاجهم خارج القطاع

ث رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يكشف عن قرارات واجراءات حكومية



 






الأكثر مشاهدة