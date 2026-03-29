الملك والرئيس الأوكراني يبحثان سبل تعزيز العلاقات والتطورات في المنطقة

الوكيل الإخباري- استقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الأحد، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث تم بحث التطورات التي تشهدها المنطقة.

وجدّد جلالة الملك إدانته للاعتداءات الإيرانية المستمرة على المملكة وعدد من الدول العربية، مشددا على ضرورة احترام سيادة الدول وتكثيف الجهود الدولية لتحقيق تهدئة شاملة ومستدامة من خلال القنوات الدبلوماسية.



ونبّه جلالته إلى خطورة إطالة أمد الصراع وتفاقم الأعباء الاقتصادية على المنطقة والعالم.



وتطرق اللقاء إلى العلاقات الأردنية الأوكرانية وسبل تعزيزها.