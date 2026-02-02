الملك والرئيس الإماراتي يبحثان هاتفيا أبرز مستجدات الإقليم

وأكد جلالته ضرورة تعزيز التنسيق العربي المشترك حيال مختلف التطورات في المنطقة، بما يدعم جهود استعادة الاستقرار وتحقيق السلام.
وتناول الاتصال العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل توطيد التعاون في مجالات عديدة.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي يهاتف عراقجي.. وهذا ما جرى
-
"تنظيم الاتصالات" توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها السورية
-
البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية تحول بنيوي يرتقي بدور معهد الإدارة العامة
-
رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية في مجلس الأعيان يلتقي السفيرة التشيكية
-
وزير الزراعة يبحث ونظيره السوري تعزيز التعاون المشترك
-
الأردن وإسبانيا يبحثان التحضيرات لإطار شراكة قطرية جديدة 2026-2029
-
الملك يستقبل رئيس أركان الجيش الفرنسي
-
وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى احتفال مؤسسة الحسين الاجتماعية بمناسبة عيد ميلاد الملك