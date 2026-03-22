الملك والرئيس الإندونيسي يؤكدان ضرورة الحوار وضبط النفس

الوكيل الإخباري- تبادل جلالة الملك عبدﷲ الثاني التهاني مع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو بمناسبة عيد الفطر المبارك، خلال اتصال هاتفي، الأحد.

وتطرق الاتصال إلى ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وضبط النفس والاحتكام للحوار لحل الأزمات وتجنب خطر تفاقم الأزمة الراهنة.