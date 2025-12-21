الأحد 2025-12-21 07:18 م

الملك والرئيس الجزائري يبحثان سبل توطيد التعاون

جلالة الملك عبد ﷲ الثاني
الملك عبدﷲ الثاني
الأحد، 21-12-2025 04:55 م

الوكيل الإخباري-   بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل توطيد التعاون، خلال اتصال هاتفي، الأحد.

وتناول الاتصال أبرز مستجدات المنطقة، وسبل تعزيز العمل العربي المشترك.

 
 


