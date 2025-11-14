الملك والرئيس السنغافوري يبحثان آليات تعزيز التعاون وأبرز مستجدات الإقليم

12:25 م

الوكيل الإخباري- ركزت مباحثات جلالة الملك عبدﷲ الثاني والرئيس السنغافوري ثارمان شانموغاراتنام في سنغافورة، اليوم الجمعة، على آليات تعزيز التعاون بين البلدين وأبرز مستجدات الإقليم.





وأعرب جلالته عن اعتزازه بمستوى العلاقات بين الأردن وسنغافورة، لافتا إلى أهمية البناء عليها وتوسيع التعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والمياه والتعاون الدفاعي.



وثمن جلالة الملك الدعم الذي تقدمه سنغافورة للمملكة في المجالات التكنولوجية، وتعزيز قدرات موظفي القطاع العام، والتدريب المهني.



وأشاد جلالته، في المباحثات التي حضرها سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، بالشراكة بين الأردن وسنغافورة في إطار جهود الاستجابة الإنسانية في غزة، من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ومبادرة استعادة الأمل، مبينا ضرورة إدامة هذه الجهود.



وتبادل الزعيمان وجهات النظر حول أبرز المستجدات في الشرق الأوسط، إذ أكد جلالة الملك أهمية تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة الشاملة، ودعم تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.



وحول غزة، شدد جلالة الملك على ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق إنهاء الحرب بجميع مراحله.



وحذر جلالته من خطورة استمرار الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



وتطرقت المباحثات إلى مجمل الأوضاع في سوريا ولبنان، وأهمية دعم جهودهما في الحفاظ على أمنهما واستقرارهما وسيادة أراضيهما.



وعلى هامش الزيارة الملكية، وقع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات مذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وشركة (ST) السنغافورية.



وحضر المباحثات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، وسفير الأردن لدى سنغافورة سائد الردايدة.



