الملك والرئيس السوري يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والتطورات الراهنة

وأكد جلالته، خلال الاتصال، ضرورة توسيع التعاون بين الأردن وسوريا والاستفادة من الفرص المتاحة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
ولفت جلالة الملك إلى أهمية دور مجلس التنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا في مأسسة وتعزيز التعاون في قطاعات حيوية كالمياه والطاقة والتجارة.
وشدد جلالته على وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء السوريين في إعادة بناء بلدهم، مؤكدا دعم المملكة لأمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها.
بدوره، أشاد الرئيس السوري بمواقف الأردن، بقيادة جلالة الملك، الداعمة لسوريا لاستعادة حضورها دوليا.
وأكد الجانبان أهمية تكثيف الجهود لتثبيت الاستقرار في الجنوب السوري وتعزيز أمن حدود البلدين.
-
أخبار متعلقة
-
قانون ضمان اجتماعي فلسطيني جديد بدعم من مجلس الأعيان الأردني
-
وزير الداخلية يزور مركز علاج الإدمان ويشيد بجهود إدارة مكافحة المخدرات في علاج الادمان
-
وزير الأوقاف يرعى حفل تفويج الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة السبت
-
مؤسسة الضمان تستقبل وفداً فلسطينياً
-
انخفاض الفاتورة النفطية للأردن بنسبة 6.4% للربع الأول من 2025
-
افتتاح جداريات أوتاد أردنية في مديرية تربية قصبة اربد
-
استمرار دوام الاستهلاكية المدنية غدا الجمعة
-
فرص عمل جديدة للشباب الأردني .. اتفاقية تمويل سيارات وسكوترات بقيمة مليون دينار