الملك والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني يعقدون قمة ثلاثية في عمان الأربعاء

الوكيل الإخباري- يعقد جلالة الملك عبدﷲ الثاني والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قمة ثلاثية في عمان، يوم غد الأربعاء.

وتبحث القمة في نسختها الخامسة سبل توسيع آفاق التعاون بين الدول الثلاث في شتى المجالات، وأبرز المستجدات في المنطقة.