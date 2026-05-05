الملك والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني يعقدون قمة ثلاثية في عمان الأربعاء

جلالة الملك عبد ﷲ الثاني
الثلاثاء، 05-05-2026 08:42 م

الوكيل الإخباري-   يعقد جلالة الملك عبدﷲ الثاني والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قمة ثلاثية في عمان، يوم غد الأربعاء.

وتبحث القمة في نسختها الخامسة سبل توسيع آفاق التعاون بين الدول الثلاث في شتى المجالات، وأبرز المستجدات في المنطقة.


وعقدت القمة الثلاثية الأولى في قبرص عام 2018، تبعتها قمة أخرى في الأردن عام 2019، فيما عقدت القمة بنسختها الثالثة في اليونان عام 2021، تلتها النسخة الرابعة في قبرص عام 2024.

 
 


