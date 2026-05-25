الملك والرئيس اللبناني يؤكدان هاتفيا ضرورة دعم جهود خفض التصعيد في المنطقة

الوكيل الإخباري- أكّد جلالة الملك عبدﷲ الثاني والرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، خلال اتصال هاتفي، الاثنين، ضرورة دعم جهود خفض التصعيد في المنطقة. اضافة اعلان





وأكد جلالة الملك دعم الأردن الثابت للبنان وجهوده في الحفاظ على سيادته وأمنه، وضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه.



بدوره، أعرب الرئيس عون عن تقديره لمواقف الأردن، بقيادة جلالة الملك، الداعمة للبنان وشعبه.









