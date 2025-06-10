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الملك والرئيس اللبناني يعقدان مباحثات في قصر بسمان

جلالة الملك عبدﷲ الثاني والرئيس اللبناني جوزاف عون يعقدان مباحثات في قصر بسمان
جلالة الملك عبدﷲ الثاني والرئيس اللبناني جوزاف عون يعقدان مباحثات في قصر بسمان
 
الثلاثاء، 10-06-2025 02:27 م

الوكيل الإخباري-   أجرى جلالة الملك عبدﷲ الثاني في قصر بسمان الزاهر، الثلاثاء، مباحثات مع الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وأبرز التطورات في المنطقة.
وأكد الزعيمان خلال مباحثات ثنائية تبعتها موسعة، اعتزازهما بالعلاقات التي تجمع الأردن ولبنان، وأهمية مواصلة البناء عليها بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية ويحقق استقرار المنطقة.
وتطرقت المباحثات إلى أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز الاستثمارات المشتركة، خاصة في قطاعات الطاقة والكهرباء والبنية التحتية.

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وأعاد جلالة الملك التأكيد على وقوف الأردن إلى جانب لبنان في جهوده للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه.


وبالنسبة للأوضاع في المنطقة، أكد الزعيمان ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية الكافية لكل المناطق.

 
gnews

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