الملك والرئيس المصري يجددان التأكيد على موقفهما المشترك الرافض لتهجير الفلسطينيين

وشدد الزعيمان، خلال الاتصال، على موقفهما المشترك الرافض لتهجير الأشقاء الفلسطينيين، وحرصهما على إدامة التنسيق بما يضمن نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة.
وبحث الاتصال ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، ومضاعفة المساعدات الإغاثية وضمان تدفقها إلى كل المناطق.
ونبه جلالته إلى خطورة التصعيد الدائر في الضفة الغربية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وأكد الزعيمان حرصهما على التعاون الوثيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بهدف تحقيق السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط.
وتناول الزعيمان سبل تعزيز التنسيق والتشاور بين الدول العربية، والاستعدادات للقمة العربية الطارئة المقررة بمصر في 27 شباط الجاري.
وتم التأكيد على متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، والحرص على إدامة التنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية، بما يحقق مصلحة الشعبين الأردني والمصري ويدعم المصالح العربية.
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