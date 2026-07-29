الملك والسيسي يؤكدان أهمية تكثيف الجهود لاستعادة التهدئة الشاملة في الإقليم

وشدد جلالته على رفض الأردن للاعتداءات على أراضيه وعلى الدول العربية، مؤكدا أن المملكة تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة مواطنيها وحماية أمنها واستقرارها.
وبالحديث عن التطورات في الضفة الغربية، شدد جلالة الملك على ضرورة وقف الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين هناك.
من جانبه، أكد الرئيس السيسي إدانة بلاده للاعتداءات التي تعرض لها الأردن وعدد من الدول العربية، مشددا على رفض مصر التام لأي محاولة للمساس بأمن المملكة واستقرارها وسيادتها.
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