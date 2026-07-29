الملك والسيسي يؤكدان أهمية تكثيف الجهود لاستعادة التهدئة الشاملة في الإقليم

الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أكدا خلاله أهمية تكثيف الجهود لاستعادة التهدئة الشاملة في الإقليم.

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وشدد جلالته على رفض الأردن للاعتداءات على أراضيه وعلى الدول العربية، مؤكدا أن المملكة تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة مواطنيها وحماية أمنها واستقرارها.



وبالحديث عن التطورات في الضفة الغربية، شدد جلالة الملك على ضرورة وقف الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين هناك.