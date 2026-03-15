الملك والسيسي يؤكدان ضرورة تكثيف العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات

الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الأحد، اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بحثا خلاله التطورات الإقليمية الخطيرة.

وأكد الزعيمان ضرورة تكثيف العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، بما يحفظ أمن واستقرار الدول من أي تهديدات أو هجمات.



وأكد جلالة الملك حرص الأردن على إدامة التنسيق مع مصر والدول العربية بما يفضي للتوصل إلى تهدئة شاملة، منبها م ن خطورة استغلال التطورات الحالية كذريعة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة.