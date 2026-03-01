الملك والعاهل البحريني يبحثان هاتفيا التصعيد الإقليمي الخطير

03:52 م

الوكيل الإخباري- بحث جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، في اتصال هاتفي، اليوم الأحد، التصعيد الإقليمي الخطير.





وأكد الزعيمان إدانتهما للاعتداء الإيراني على المملكتين وعلى دول عربية، لافتين إلى ضرورة الاحتكام للدبلوماسية والحوار لحل التوترات، دون تصدير الصراع إلى دول المنطقة.



وشدد جلالته على استمرار الأردن باتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه.







