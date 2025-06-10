الثلاثاء 2025-06-10 11:39 م
 

الملك والملكة يصلان إلى الملعب لمؤازرة المنتخب الوطني لكرة القدم

الملك والملكة يصلان إلى الملعب لمؤازرة المنتخب الوطني لكرة القدم
جلالة الملك عبدالله الثاني ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله يصلان إلى الملعب لمؤازرة المنتخب الوطني لكرة القدم
 
الثلاثاء، 10-06-2025 10:29 م
الوكيل الإخباري-   وصل جلالة الملك عبدالله الثاني ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله إلى ستاد عمان الدولي لمؤازرة المنتخب الوطني لكرة القدم ضد نظيره العراقي ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.اضافة اعلان


وضمِن المنتخب الوطني تأهله رسميا إلى نهائيات كأس العالم، بعيدا عن نتيجة مباراته أمام العراق، بعد أن حلّ في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، خلف المنتخب الكوري الجنوبي صاحب الـ22 نقطة، ليتأهل المنتخبان معا إلى المونديال.
 
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