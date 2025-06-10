الملك والملكة يصلان إلى الملعب لمؤازرة المنتخب الوطني لكرة القدم

وضمِن المنتخب الوطني تأهله رسميا إلى نهائيات كأس العالم، بعيدا عن نتيجة مباراته أمام العراق، بعد أن حلّ في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، خلف المنتخب الكوري الجنوبي صاحب الـ22 نقطة، ليتأهل المنتخبان معا إلى المونديال.
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