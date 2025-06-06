الملك والملكة يهنئان بعيد الأضحى

وقال الملك عبر منصة "إكس": "نستقبل عيد الأضحى المبارك متضرعين إلى الله أن يعيده بالخير والبركة على أردننا الغالي وشعبنا الوفي، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالسلام والمحبة ‘كل عام وأنتم بخير‘.
ونشرت جلالتها عبر حسابها على إنستغرام، صورة كتب عليها "جعل الله عيدكم سلامًا وغفرانًا وتقبل حجكم وطاعاتكم . كل عام وأنتم بخير".
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