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الملك وبايدن يبحثان هاتفيا المستجدات في المنطقة

الملك عبدالله الثاني والرئيس الأمريكي جو بايدن
الملك عبدالله الثاني والرئيس الأمريكي جو بايدن
الإثنين، 09-12-2024 08:03 م

الوكيل الإخباري-   بحث جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، المستجدات في المنطقة، لا سيما الأحداث في سوريا.

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وأعاد جلالة الملك التأكيد على ضرورة حماية أمن سوريا ومواطنيها، والعمل بشكل سريع لضمان الاستقرار فيها.


كما دعا جلالته لتكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى القطاع، لافتا إلى أهمية العمل لضمان نجاح وقف إطلاق النار في لبنان.


وحذر جلالة الملك من خطورة أعمال العنف من قبل المستوطنين المتطرفين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

 
gnews

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