الملك وبايدن يبحثان وقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة

10:30 م

الوكيل الاخباري - بحث جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، المستجدات الخطيرة في غزة والجهود المبذولة للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة الإنسانية في القطاع.



وشدد جلالة الملك على ضرورة وقف الحرب على غزة بشكل فوري، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف عبر جميع المعابر وإيصالها للمدنيين في مختلف المناطق دون أية عوائق أو تأخير.



وبدوره، ثمن الرئيس بايدن جهود الأردن الاستثنائية، بقيادة جلالة الملك، في تعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.



وبحث الزعيمان التطورات في الضفة الغربية وضرورة دعم السلطة الوطنية الفلسطينية، إذ شدد جلالته على ضرورة وقف جميع الخطوات أحادية الجانب، وهجمات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.