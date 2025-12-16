الثلاثاء 2025-12-16 04:12 م

الملك ورئيس الوزراء الهندي يحضران الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال الهندي الأردني

الثلاثاء، 16-12-2025 02:46 م

الوكيل الإخباري-   حضر جلالة الملك عبدﷲ الثاني ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال الهندي الأردني في عمان.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون وفتح أسواق جديدة بين البلدين، ويعقد بتنظيم من غرفة تجارة الأردن بمشاركة ممثلي أكثر من 20 شركة هندية رائدة وشركات وطنية عاملة في قطاعات حيوية.          


وأكد جلالة الملك في كلمة ألقاها في افتتاح المنتدى، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، حرص الأردن على توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري في مختلف القطاعات مع الهند، وزيادة التبادل التجاري.
وأعرب جلالته عن أمله بأن يسهم المنتدى بدفع الشراكة الاقتصادية بين البلدين نحو آفاق جديدة، بما يخدم الأولويات المشتركة، مشيدا بالنمو الملحوظ الذي تشهده الهند في مختلف المجالات الاقتصادية.
وتطرق جلالة الملك إلى أبرز المزايا التنافسية في المملكة بقطاعات رئيسية كالأغذية والأسمدة والأدوية والمحيكات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والتعدين والسياحة والصناعات المتقدمة والخدمات اللوجستية.


ولفت جلالته إلى أهمية الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للأردن وقدراته اللوجستية المتقدمة لتعزيز إقامة مراكز لوجستية وتصنيعية متكاملة، مشيرا إلى أن تكامل شبكة النقل الأردنية مع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) يشكل فرصة مهمة لتعزيز التعاون في هذا المجال.

 
 


