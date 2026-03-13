الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان هاتفيا تداعيات التصعيد الإقليمي

وأعرب جلالته خلال الاتصال، عن تعازيه باستشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية أثناء أداء الواجب، مؤكدا تضامن الأردن مع دولة الإمارات في ظل الاعتداءات الإيرانية، التي تشكل انتهاكا لسيادة الإمارات ودول المنطقة.
وأكد الزعيمان أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى التهدئة والاحتكام للقنوات الدبلوماسية والحوار لحل النزاعات.
وحذر جلالة الملك من خطورة استغلال التطورات الحالية كذريعة لتقييد حرية المصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وفرض واقع جديد في الضفة الغربية وغزة.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية: نمضي برؤية واضحة وإرادة قوية في تعزيز العلاقات مع سوريا
-
اجتماع أردني خليجي يبحث الأوضاع الإقليمية وتداعيات التصعيد في المنطقة
-
صفارات الإنذار تدوي في الأردن
-
لأول مرة بالخدمات الطبية..استخدام المنظار الجراحي لعلاج الأكياس الكلبية الرئوية عند الأطفال
-
رئيس سلطة العقبة: انسياب البضائع ووصول البواخر للعقبة مستمر دون تأثر
-
اعلان صادر عن وزارة الخارجية
-
العيسوي يعزي المشاقبة وآل مراد
-
الرئيس السوري يستقبل وزير الخارجية ورئيس هيئة الأركان وهذا ما جرى