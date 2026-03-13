الجمعة 2026-03-13 12:49 م

الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان هاتفيا تداعيات التصعيد الإقليمي

جلالة الملك عبدﷲ الثاني وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
 
الجمعة، 13-03-2026 12:36 م
الوكيل الإخباري-   بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال اتصال هاتفي الجمعة، تداعيات التصعيد الخطير في الإقليم.اضافة اعلان


وأعرب جلالته خلال الاتصال، عن تعازيه باستشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية أثناء أداء الواجب، مؤكدا تضامن الأردن مع دولة الإمارات في ظل الاعتداءات الإيرانية، التي تشكل انتهاكا لسيادة الإمارات ودول المنطقة.

وأكد الزعيمان أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى التهدئة والاحتكام للقنوات الدبلوماسية والحوار لحل النزاعات.

وحذر جلالة الملك من خطورة استغلال التطورات الحالية كذريعة لتقييد حرية المصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وفرض واقع جديد في الضفة الغربية وغزة.
 
 


