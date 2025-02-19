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الملك ورئيس كازاخستان يبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة

جلالة الملك وولي العهد خلال استقبالهما رئيس جمهورية كازاخستان في قصر الحسينية
جلالة الملك وولي العهد خلال استقبالهما رئيس جمهورية كازاخستان في قصر الحسينية
الأربعاء، 19-02-2025 04:32 م

الوكيل الإخباري-   بحث جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف لدى لقائهما في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء، العلاقات الثنائية وأبرز مستجدات المنطقة.

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وركز الزعيمان خلال لقاء ثنائي تبعه موسع، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على متانة العلاقات بين البلدين، وفرص التعاون في عدة مجالات، خاصة الاقتصادية منها.


وبين جلالته في بداية اللقاء الموسع أن زيارة الرئيس توكاييف فرصة مهمة للبناء على العلاقات الوطيدة بين الأردن وكازاخستان، وتوسيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، مثمنا توجه كازاخستان بتعزيز التعاون في الاستثمار.


من جهته، أعرب رئيس كازاخستان عن حرص بلاده على تعزيز التعاون بين البلدين، والبناء على الاتفاقيات بينهما بما يحقق مصالحهما، مشيرا إلى المواقف المشتركة بين الأردن و كازاخستان حيال التطورات على المستوى الدولي.


وشهد جلالة الملك ورئيس كازاخستان توقيع اتفاقية وأربع مذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار، والصناعة، والتجارة، والطاقة، والإعلام.

 
gnews

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