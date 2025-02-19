الملك ورئيس كازاخستان يبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة

وركز الزعيمان خلال لقاء ثنائي تبعه موسع، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على متانة العلاقات بين البلدين، وفرص التعاون في عدة مجالات، خاصة الاقتصادية منها.
وبين جلالته في بداية اللقاء الموسع أن زيارة الرئيس توكاييف فرصة مهمة للبناء على العلاقات الوطيدة بين الأردن وكازاخستان، وتوسيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، مثمنا توجه كازاخستان بتعزيز التعاون في الاستثمار.
من جهته، أعرب رئيس كازاخستان عن حرص بلاده على تعزيز التعاون بين البلدين، والبناء على الاتفاقيات بينهما بما يحقق مصالحهما، مشيرا إلى المواقف المشتركة بين الأردن و كازاخستان حيال التطورات على المستوى الدولي.
وشهد جلالة الملك ورئيس كازاخستان توقيع اتفاقية وأربع مذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار، والصناعة، والتجارة، والطاقة، والإعلام.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يستقبل وزير الداخلية السعودي
-
مياه اليرموك ترفع جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية
-
الإعلام العسكري ينظم معرضاً حول معركة الكرامة في مدارس وزارة التربية والتعليم
-
وزير الإدارة المحلية يطلق الخطة الاستراتيجية لبلدية إربد
-
الملك ورئيس كازاخستان يشهدان توقيع اتفاقية وأربع مذكرات تفاهم بين البلدين
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد العمليات الخاصة الإيطالية
-
حزب الاتحاد الوطني ينظم دورة تدريبية مجانية حول التحقق من الأخبار والتعامل مع الإعلام
-
ولي العهد يعزي بوفاة والد زميله في الكتيبة 101