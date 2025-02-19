 
الأربعاء 2025-02-19 05:40 م
 

الملك ورئيس كازاخستان يشهدان توقيع اتفاقية وأربع مذكرات تفاهم بين البلدين

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
الأربعاء، 19-02-2025 04:36 م

الوكيل الإخباري-   شهد جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف توقيع اتفاقية وأربع مذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار، والصناعة، والتجارة، والطاقة، والإعلام.

اضافة اعلان


جاء ذلك عقب لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء.


وتربط الأردن وكازاخستان اتفاقيات سابقة تركز على تعزيز التبادل التجاري، والتعاون في مجالات النقل، والتعدين، والتعليم العالي، والتكنولوجيا، والثقافة، والسياحة، والصحة، والزراعة، والبيئة.

 
gnews

أحدث الأخبار

الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يستقبل وزير الداخلية السعودي

شركة مياه اليرموك

أخبار محلية مياه اليرموك ترفع جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية الإعلام العسكري ينظم معرضاً حول معركة الكرامة في مدارس وزارة التربية والتعليم

بلدية إربد الكبرى

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية يطلق الخطة الاستراتيجية لبلدية إربد

دمار هائل في قطاع غزة.. أرشيفية

فلسطين الصين: غزة هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك ورئيس كازاخستان يشهدان توقيع اتفاقية وأربع مذكرات تفاهم بين البلدين

جلالة الملك وولي العهد خلال استقبالهما رئيس جمهورية كازاخستان في قصر الحسينية

أخبار محلية الملك ورئيس كازاخستان يبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد العمليات الخاصة الإيطالية

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد العمليات الخاصة الإيطالية



 




الأكثر مشاهدة