الملك ورئيس كازاخستان يشهدان توقيع اتفاقية وأربع مذكرات تفاهم بين البلدين

الوكيل الإخباري- شهد جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف توقيع اتفاقية وأربع مذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار، والصناعة، والتجارة، والطاقة، والإعلام.

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جاء ذلك عقب لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء.