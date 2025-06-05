الخميس 2025-06-05 04:34 م
 

الملك ورئيس وزراء إسبانيا يشهدان توقيع إعلان مشترك

الملك عبدالله الثاني
الملك ورئيس وزراء إسبانيا يشهدان توقيع إعلان مشترك حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
 
الخميس، 05-06-2025 02:43 م

الوكيل الإخباري-   شهد جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مدريد، اليوم الخميس، التوقيع على إعلان مشترك حول الشراكة الاستراتيجية بين الأردن وإسبانيا.

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ويهدف هذا الإعلان إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية لمستوى استراتيجي في المجالات التنموية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية والدفاعية، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار.


كما جرى توقيع مذكرة تفاهم إضافية للتعاون في قطاع الزراعة، واتفاقية تسليم الأشخاص.
وأكد جلالة الملك خلال مباحثات موسعة مع رئيس الوزراء الإسباني، أن توقيع هذه الاتفاقيات سيعزز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، مبينا أهمية إدامة التنسيق والبناء على العلاقات التاريخية والاحترام المتبادل والسعي لتحقيق السلام والاستقرار.


وأعرب جلالته عن تقدير الأردن للدعم الذي تقدمه إسبانيا للمملكة في إطار الخدمات المقدمة للاجئين، ودعم جهود التحديث الاقتصادي والإداري، مشيرا إلى أهمية تعميق التعاون في المجالات الاقتصادية والسياحية.

 
gnews

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