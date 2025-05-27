الملك ورئيس وزراء كندا يبحثان هاتفيا سبل تعزيز التعاون

الوكيل الإخباري- بحث جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في شتى المجالات.

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وهنأ جلالته رئيس وزراء كندا بمنصبه، متمنيا له التوفيق في مهامه، وللشعب الكندي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



وأكد جلالة الملك حرص الأردن على توطيد علاقات الصداقة التاريخية مع كندا.