الثلاثاء 2025-05-27 06:36 م
 

الملك ورئيس وزراء كندا يبحثان هاتفيا سبل تعزيز التعاون

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
 
الثلاثاء، 27-05-2025 05:30 م

الوكيل الإخباري-   بحث جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في شتى المجالات.

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وهنأ جلالته رئيس وزراء كندا بمنصبه، متمنيا له التوفيق في مهامه، وللشعب الكندي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.


وأكد جلالة الملك حرص الأردن على توطيد علاقات الصداقة التاريخية مع كندا.


وتناول الاتصال المستجدات الإقليمية، خاصة التطورات في غزة والضفة الغربية، والأوضاع في سوريا.

 
gnews

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