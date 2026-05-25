الملك وسلطان عُمان يبحثان هاتفيا المستجدات الإقليمية

الوكيل الإخباري- بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني وجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، أبرز المستجدات الإقليمية وسبل التوصل إلى تهدئة شاملة، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين.

وتناول الاتصال خطورة استئناف التصعيد، وضرورة أن يضمن أي اتفاق لإنهاء الحرب أمن الدول العربية وسيادتها وسلامة مواطنيها.