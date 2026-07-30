الملك وماكرون يبحثان هاتفيا أبرز التطورات في المنطقة وسبل التوصل إلى تهدئة شاملة

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الوكيل الإخباري- بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس، أبرز التطورات في المنطقة وسبل التوصل إلى تهدئة شاملة. اضافة اعلان





وأكد جلالته ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الإقليمي، وتكثيف الجهود الدولية لاستعادة الأمن والاستقرار.



ولفت جلالة الملك إلى ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.





