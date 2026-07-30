الملك وماكرون يبحثان هاتفيا أبرز التطورات في المنطقة وسبل التوصل إلى تهدئة شاملة

وأكد جلالته ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الإقليمي، وتكثيف الجهود الدولية لاستعادة الأمن والاستقرار.
ولفت جلالة الملك إلى ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
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