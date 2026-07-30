الخميس 2026-07-30 04:18 م

الملك وماكرون يبحثان هاتفيا أبرز التطورات في المنطقة وسبل التوصل إلى تهدئة شاملة

جلالة الملك عبد الله الثاني
الملك عبدﷲ الثاني
 
الخميس، 30-07-2026 03:21 م
الوكيل الإخباري-   بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس، أبرز التطورات في المنطقة وسبل التوصل إلى تهدئة شاملة.اضافة اعلان


وأكد جلالته ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الإقليمي، وتكثيف الجهود الدولية لاستعادة الأمن والاستقرار.

ولفت جلالة الملك إلى ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
 
 


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