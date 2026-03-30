الملك وولي العهد السعودي يبحثان تداعيات التطورات الإقليمية على أمن المنطقة والعالم

الوكيل الإخباري- أجرى جلالة الملك عبدﷲ الثاني وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، مباحثات حول تداعيات التطورات الإقليمية على أمن المنطقة والعالم.

اضافة اعلان



وجدد جلالة الملك وسمو ولي العهد السعودي، خلال المباحثات، إدانتهما لاستمرار الهجمات الإيرانية على الأردن والسعودية وعدد من الدول العربية.



وحذر جلالته من خطورة استغلال الأوضاع في المنطقة كذريعة لتقييد حرية العبادة والوصول إلى كل من المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وكنيسة القيامة، وفرض واقع جديد في الضفة الغربية وغزة.