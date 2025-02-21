الملك وولي العهد في لقاء أخوي مع قادة دول التعاون الخليجي والرئيس المصري

وكانت وكالة الانباء السعودية الرسمية واس كشفت الخميس، عن لقاء أخوي غير رسمي بين القادة، بدعوة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.
ونقلت وكالة الانباء السعودية واس، عن مصدر مسؤول، أن هذا اللقاء يأتي في سياق اللقاءات الودية الخاصة التي جرت العادة على عقدها بشكل دوري منذ سنوات عديدة بين قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع القادة والتي تسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس والأردن ومصر.
وفيما يتعلق بالعمل العربي المشترك وما يصدر من قرارات بشأنه فسيكون ضمن جدول أعمال القمة العربية الطارئة القادمة التي ستنعقد في جمهورية مصر العربية الشقيقة.
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