الملك وولي العهد يتلقيان برقيات بذكرى ميلاد المغفور له الملك الحسين

الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين بمناسبة الذكرى التسعين لميلاد المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، التي تصادف اليوم الجمعة. اضافة اعلان





كما تلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات مماثلة بهذه المناسبة.



واستذكر مرسلو البرقيات مسيرة جلالة الملك الراحل الحسين، على مدى سبعة وأربعين عاما، مؤكدين التفافهم حول قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ودعمهم لمسيرة التحديث والتطوير التي يقودها جلالته.

