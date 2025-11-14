الملك وولي العهد يتلقيان برقيات بذكرى ميلاد المغفور له الملك الحسين

كما تلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات مماثلة بهذه المناسبة.
واستذكر مرسلو البرقيات مسيرة جلالة الملك الراحل الحسين، على مدى سبعة وأربعين عاما، مؤكدين التفافهم حول قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ودعمهم لمسيرة التحديث والتطوير التي يقودها جلالته.
