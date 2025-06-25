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الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول العام الهجري

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول العام الهجري
الملك عبدالله الثاني
 
الأربعاء، 25-06-2025 09:46 م

الوكيل الإخباري-    تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، من قادة دول شقيقة، أعربوا فيها عن تهانيهم بهذه المناسبة المباركة.

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ودعا مرسلو البرقيات الله جل وعلا أن يعيد العام الهجري الجديد على جلالة الملك والشعب الأردني بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم على الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار.


كما تلقى جلالته برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.


وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة.

 
gnews

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