الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول العام الهجري

ودعا مرسلو البرقيات الله جل وعلا أن يعيد العام الهجري الجديد على جلالة الملك والشعب الأردني بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم على الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار.
كما تلقى جلالته برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.
وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة.
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