الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك

وأعرب مرسلو البرقيات عن تمنياتهم أن يعيد الله عز وجل الشهر الفضيل على جلالة الملك والشعب الأردني بالخير واليمن والبركات.
وتلقى جلالته برقيات تهنئة بهذه المناسبة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.
وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة.
