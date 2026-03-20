الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول عيد الفطر

الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك من قادة دول عربية وإسلامية.





وأعرب مرسلو البرقيات عن أسمى آيات التهنئة والتبريك لجلالته بهذه المناسبة، سائلين العلي القدير أن يعيدها على جلالة الملك بالخير واليمن والبركات، وعلى الشعب الأردني بالمزيد من التقدم والازدهار.



كما تلقى جلالته برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.



وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة.





