الجمعة 2026-03-20 02:53 م

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول عيد الفطر

جلالة الملك عبدﷲ الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد
 
الجمعة، 20-03-2026 09:12 ص
الوكيل الإخباري-   تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك من قادة دول عربية وإسلامية.اضافة اعلان


وأعرب مرسلو البرقيات عن أسمى آيات التهنئة والتبريك لجلالته بهذه المناسبة، سائلين العلي القدير أن يعيدها على جلالة الملك بالخير واليمن والبركات، وعلى الشعب الأردني بالمزيد من التقدم والازدهار.

كما تلقى جلالته برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.

وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة.
 
 


الاحتلال الإسرائيلي يمنع أداء صلاة العيد في الحرم الإبراهيمي الشريف

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يمنع أداء صلاة العيد في الحرم الإبراهيمي الشريف

سقوط شظية مقذوف صاروخي في وادي صقرة بعمّان

أخبار محلية سقوط شظية مقذوف صاروخي في وادي صقرة بعمّان

ضربات أميركية إسرائيلية على 16 ناقلة إيرانية في الخليج

عربي ودولي ضربات أميركية إسرائيلية على 16 ناقلة إيرانية في الخليج

جزيرة خرج

عربي ودولي أكسيوس: ترامب يدرس السيطرة على جزيرة خرج للضغط على إيران وفتح مضيق هرمز

عراقجي: استخدام واشنطن للقواعد البريطانية "يُعد تواطؤا في أي عدوان" على إيران

عربي ودولي عراقجي: استخدام واشنطن للقواعد البريطانية "يُعد تواطؤا في أي عدوان" على إيران

هطل أمطار

أخبار محلية الأرصاد: محطة الكرك تُسجل 58 ملم من الأمطار خلال 48 ساعة

انهيار أجزاء من الطريق الملوكي النافذ بين محافظتي الطفيلة والكرك

أخبار محلية انهيار أجزاء من الطريق الملوكي النافذ بين محافظتي الطفيلة والكرك

البقاء لله

الوفيات وفيات الجمعة 20-3-2026



 






