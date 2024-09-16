الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف

وأعرب مرسلو البرقيات عن تمنياتهم أن يعيد الله عز وجل هذه الذكرى العطرة على جلالته وعلى الشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
كما تلقى جلالته بهذه المناسبة برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.
وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات مماثلة بهذه المناسبة الجليلة.
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