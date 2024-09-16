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الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف

الملك وولي العهد
الملك وولي العهد
الإثنين، 16-09-2024 05:17 م

الوكيل الإخباري-    تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة من قادة دول شقيقة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، التي تصادف اليوم الاثنين.

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وأعرب مرسلو البرقيات عن تمنياتهم أن يعيد الله عز وجل هذه الذكرى العطرة على جلالته وعلى الشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.


كما تلقى جلالته بهذه المناسبة برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.


وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات مماثلة بهذه المناسبة الجليلة.

 
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