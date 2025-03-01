الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى تعريب قيادة الجيش

كما تلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة.
واستذكر مرسلو البرقيات القرار التاريخي للمغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، بتعريب قيادة الجيش العربي، والذي رسخ معاني السيادة والحرية، وشكل نقطة تحول مشرقة في تاريخ الأردن.
وعبروا عن فخرهم بما تشهده القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي من تحديث وتطوير في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، وهو ما عزز حرفية الجيش العربي ورفع جاهزيته لحماية الوطن وصون مقدراته.
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