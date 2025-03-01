الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى تعريب قيادة الجيش

12:07 م

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الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لتعريب قيادة الجيش العربي، التي تصادف اليوم السبت، الأول من آذار. اضافة اعلان





كما تلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة.



واستذكر مرسلو البرقيات القرار التاريخي للمغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، بتعريب قيادة الجيش العربي، والذي رسخ معاني السيادة والحرية، وشكل نقطة تحول مشرقة في تاريخ الأردن.



وعبروا عن فخرهم بما تشهده القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي من تحديث وتطوير في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، وهو ما عزز حرفية الجيش العربي ورفع جاهزيته لحماية الوطن وصون مقدراته.

