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الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد استقلال المملكة التاسع والسبعين

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جلالة الملك عبد ﷲ الثاني وولي العهد سمو الأمير الحسين
 
السبت، 24-05-2025 09:39 م

الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبد ﷲ الثاني برقيات تهنئة بمناسبة عيد استقلال المملكة التاسع والسبعين، الذي يصادف يوم غد الأحد، من قادة دول عربية وإسلامية وصديقة وعدد من كبار المسؤولين فيها.

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وأعرب مرسلو البرقيات عن خالص التهاني والتبريكات لجلالته والشعب الأردني بهذه المناسبة، متمنين للأردن المزيد من التقدم والازدهار والرفعة.


كما تلقى جلالة الملك برقيات من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية في المملكة.


وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبد ﷲ الثاني، ولي العهد، برقيات مماثلة بهذه المناسبة.


وعبر مرسلو البرقيات عن فخرهم واعتزازهم بما حققه الأردن، بقيادة جلالة الملك، من نهضة وتقدم وازدهار في مختلف المجالات، فضلا عن المكانة المتميزة للمملكة إقليميا ودوليا.


وثمنوا حرص جلالة الملك على تعزيز نمو الأردن والبناء على منجزاته، مشيدين بمواقف جلالته في الدفاع عن قضايا الأمة، ودعمه الثابت للأشقاء الفلسطينيين، وسعيه لتحقيق السلام والاستقرار بالإقليم.

 
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