الملك وولي العهد يحضران عقد قران الأميرة عائشة بنت فيصل

الوكيل الإخباري- بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني، وأصحاب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأمير فيصل بن الحسين، تم عقد قران سمو الأميرة عائشة بنت فيصل بن الحسين على كريم المفتي.

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كما حضر عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات، عقد القران الذي أقيم في قصر زهران العامر، اليوم الاثنين، الواقع في الرابع عشر من ذي القعدة 1446 هجرية، الموافق للثاني عشر من أيار 2025 ميلادية.