الملك وولي العهد يحضران عقد قران الأميرة عائشة بنت فيصل

كما حضر عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات، عقد القران الذي أقيم في قصر زهران العامر، اليوم الاثنين، الواقع في الرابع عشر من ذي القعدة 1446 هجرية، الموافق للثاني عشر من أيار 2025 ميلادية.
والديوان الملكي الهاشمي إذ يهنئ سمو الأميرة عائشة بنت فيصل وكريم المفتي بهذه المناسبة، ليتمنى لهما حياة مليئة بالسعادة والهناء.
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