الملك وولي العهد يزوران القيادة العامة للقوات المسلحة

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الوكيل الاخباري- زار جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجیش العربي.