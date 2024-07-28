الملك وولي العهد يزوران القيادة العامة للقوات المسلحة

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697719 الوكيل الاخباري- زار جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجیش العربي. اقرأ أيضاً بيان صادر عن مديرية الأمن العام "المستقلة للانتخاب" تطلق دليل الترشح إدارة مكافحة المخدرات تحبط محاولتي تهريب ل 600 ألف حبة مخدرة 5 نصائح من مديرية الأمن العام الدوريات الخارجية: ضبط مركبة تسير بسرعة 208 كلم على طريق الأزرق سماء الأردن على موعد مع ظاهرة فلكية في 12 آب القادم بيان صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأوبئة وزير الطاقة يتابع إنجازات الطاقة والمعادن في رؤية التحديث الاقتصادي تعرف على أسعار الخضار في السوق المركزي الأحد