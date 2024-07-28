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الملك وولي العهد يزوران القيادة العامة للقوات المسلحة

الملك عبدالله الثاني في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية
الملك عبدالله الثاني في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية
الأحد، 28-07-2024 03:00 م

 

الوكيل الاخباري- زار جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجیش العربي.
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