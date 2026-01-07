الملك وولي العهد يزوران بيت عزاء أبو الراغب

تم نسخ الرابط

تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قدم جلالة الملك عبدالله الثاني يرافقه ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني اليوم، واجب العزاء بوفاة رئيس الوزراء الاسبق علي أبو الراغب.

اضافة اعلان