الأربعاء 2026-01-07 05:29 م

الملك وولي العهد يزوران بيت عزاء أبو الراغب

الأربعاء، 07-01-2026 04:00 م

الوكيل الإخباري-   قدم جلالة الملك عبدالله الثاني يرافقه ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني اليوم، واجب العزاء بوفاة رئيس الوزراء الاسبق علي أبو الراغب.

وقام جلالته وولي العهد بزيارة الى بيت العزاء في المدينة الرياضية.

 
 


