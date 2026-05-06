الأربعاء 2026-05-06 01:09 م

الملك وولي العهد يستقبلان رئيس الوزراء اليوناني

الملك وولي العهد يستقبلان رئيس الوزراء اليوناني
الملك وولي العهد يستقبلان رئيس الوزراء اليوناني
 
الأربعاء، 06-05-2026 12:07 م
الوكيل الإخباري-   استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، لدى وصوله إلى قصر الحسينية للمشاركة في القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية الخامسة.اضافة اعلان


ويعقد جلالة الملك والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قمة ثلاثية في العاصة عمّان، اليوم.

وتبحث القمة في نسختها الخامسة سبل توسيع آفاق التعاون بين الدول الثلاث في شتى المجالات، وأبرز المستجدات في المنطقة.

وعقدت القمة الثلاثية الأولى في قبرص عام 2018، تبعتها قمة أخرى في الأردن عام 2019، فيما عقدت القمة بنسختها الثالثة في اليونان عام 2021، تلتها النسخة الرابعة في قبرص عام 2024.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

انطلاق قمة ثلاثية في الأردن لبحث تعزيز التعاون الإقليمي

أخبار محلية انطلاق قمة ثلاثية في الأردن لبحث تعزيز التعاون الإقليمي

تطور صامت داخل الجسم يفسّر داء السكري من النوع الثاني

طب وصحة تطور صامت داخل الجسم يفسّر داء السكري من النوع الثاني

إطلاق رحلات جوية مباشرة بين العقبة والرياض وأبو ظبي

أخبار محلية إطلاق رحلات جوية مباشرة بين العقبة والرياض وأبو ظبي

ي

أخبار محلية بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية واتحاد الجامعات العربية

بعد تبرئة والده... هذا أوّل تعليق من الفنان محمد شاكر

فن ومشاهير بعد تبرئة والده... هذا أوّل تعليق من الفنان محمد شاكر

قبل الفطور أم بعده؟.. ما التوقيت الصحي لتنظيف الأسنان؟

فن ومشاهير قبل الفطور أم بعده؟.. ما التوقيت الصحي لتنظيف الأسنان؟

ب

أخبار محلية وزير الزراعة: الأردن آمن غذائيا ومستقر رغم التحديات

تطورات مقلقة .. إجلاء مصابين بفيروس هانتا من سفينة راسية

عربي ودولي تطورات مقلقة .. إجلاء مصابين بفيروس هانتا من سفينة راسية



 
 






الأكثر مشاهدة

 