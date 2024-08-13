الملك وولي العهد يشاركان في تشييع جثمان الرفاعي

كما شارك في التشييع عدد من أصحاب السمو الأمراء، وأقرباء الفقيد، وكبار المسؤولين، بعد تأدية صلاة الجنازة على جثمانه في مسجد قيادة الحرس الملكي الخاص.
-
أخبار متعلقة
-
الحنيطي يستقبل وفدا من مستشاري أعضاء الكونغرس الأميركي
-
اللواء الركن الحنيطي: ضرورة مواكبة التكنولوجيا لتحسين جودة التعليم وإدارته
-
الملكة تنشر صورة جديدة لحفيدتها الأميرة ايمان برفقة الملك
-
اليرموك تقر سياسات استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي
-
وزارة التربية تعلن التقويم الدراسي للعام 2024/2025
-
الكابتن محمد الخشمان رئيساً فخرياً لنادي الوحدات
-
هام بشأن إصدار العقد الإلكتروني للمعلمين في المدارس الخاصة
-
وزير الشباب يتفقد معسكرات تعزيز المشاركة السياسية في جرش