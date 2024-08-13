الملك وولي العهد يشاركان في تشييع جثمان الرفاعي

الوكيل الإخباري- شارك جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الثلاثاء، في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق زيد الرفاعي، إلى مثواه الأخير في الأضرحة الملكية.



كما شارك في التشييع عدد من أصحاب السمو الأمراء، وأقرباء الفقيد، وكبار المسؤولين، بعد تأدية صلاة الجنازة على جثمانه في مسجد قيادة الحرس الملكي الخاص.